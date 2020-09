Welke brandstof voor je auto? 'Laden is goedkoper dan tanken'

Rijnmondexpert over de branstof van de auto: 'Laden is goedkoper dan tanken'

Stel je moet een auto aanschaffen en je wilt niet te veel geld uitgeven aan de brandstof. Welke auto kun je dan het beste kopen? Volgens auto-expert Erik Jan de Jong van de ANWB is het verstandiger om elektrisch dan op benzine, diesel of LPG te rijden.

"Laden is goedkoper dan tanken", verwijst De Jong naar het laden van elektrische auto's. "Maar de aanschafprijs van een elektrische auto is nog een drempel voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het elektrisch rijden." De Jong vertelt wel dat geïnteresseerden in aanmerking kunnen komen voor subsidies wanneer zij elektrisch willen gaan rijden. Bovendien is de aanschafprijs van een elektrische auto een deel van de kosten.

Benzine en diesel

Mocht je elektrische auto's toch niet zien zitten, kom je voor de brandstof bij benzine, diesel of LPG. "De voordelen van diesel zijn dat je auto zuiniger rijdt en de brandstofprijs lager is. Het kost minder om kilometers te maken. Door de hoge afschrijving is de aanschafprijs erg laag. Diesel is slim om te kopen wanneer je veel kilometers rijdt en je er lang mee wil gaan doen. Houd wel rekening met een hogere afschrijving en dat je bepaalde zones niet meer in mag rijden", waarschuwt De Jong.

"Benzine is voor de meeste automobilisten het voordeligst, zeker als je weinig rijdt. Vaste lasten zijn lager. Brandstofkosten en verbruik zijn wel wat hoger. Als je een budgetauto zoekt, dan kom je al bij de wat oudere auto's uit. Dan kom je automatisch bij benzine óf bij een LPG-auto."

LPG

Maar zoveel LPG-auto's zijn er niet meer, vertelt De Jong. "Een LPG-auto is op dit moment anderhalf procent van het rijdende Nederlandse wagenpark. Dat is vroeger meer geweest. Het is allemaal niet zo gewild. LPG heeft een beetje pech gehad op de leasemarkt en werd ook nog ingehaald door zuinigere diesels die halverwege de jaren '90 kwamen." Bovendien werd voor leaserijders de LPG-wagen op fiscaal gebied minder interessant en is LPG niet 'de schoonste brandstof'.

Waterstof

Tot slot is er nog de auto op waterstof. De Jong vertelt dat er daar niet zoveel van te koop zijn. "Waterstof is een energiedrager, het is niet gratis. De stroom wordt opgewekt en omgezet in waterstof, die later weer in elektriciteit wordt omgezet. Waterstof beschouwen we als elektrisch."

De Jong zegt dat er een waterstoffabriek gepland staat. Daar zijn ontwikkelingen in en daar wordt zeker naar gekeken. "Maar ik denk dat de batterij-elektrische auto op dit moment daarvan gaat winnen", sluit De Jong af.