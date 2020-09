Nieuwe Fortuna-huurling voor FC Dordrecht: 'Ben naar Nederland gekomen om meer te spelen'

FC Dordrecht huurt aanvaller Veron Parkes tot het einde van het seizoen van Fortuna Sittard. De Engelsman is inmiddels al de dertiende versterking voor de Schapenkoppen. Fortuna nam hem eerder dit seizoen over van West Ham United Onder-18, waar hij transfervrij vertrok.

Parkes verliet Engeland zodat hij in een ander land wel in een eerste elftal kon gaan spelen. "In Engeland is het als jonge speler lastig om aan de bak te komen", legt de jonge aanvaller uit. "Daarom wilde ik verder kijken, zodat ik wel op een hoog niveau kan gaan spelen."

Uiteindelijk naar Eredivisie

Parkes deed in de voorbereiding nog mee met Fortuna Sittard. "We hadden destijds een uitleenperiode niet besproken", legt hij uit. "Na een maand is dat ter sprake gekomen om te kijken of ik dan wekelijks aan spelen kan toekomen."

"Ervaring opdoen is precies waar het om draait", vertelt Parkes. "Ik wil wedstrijden spelen en mezelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Op die manier wil ik Fortuna laten zien dat ik klaar ben voor de Eredivisie."