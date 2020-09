Van der Lijke bereidt zich op Van Brienenoordbrug voor op WK Wielrennen

"Ik wist wel dat ik een goed EK had gereden waarin ik goed in dienst had gereden en alles had gegeven", zegt Van der Lijke, die onlangs ook 12e werd in het eindklassement van de Tour de Wallonie. "Ik had daar een positieve indruk achtergelaten en dat heeft denk ik zeker wel geholpen."

Imola

Het WK zou eerst plaatsvinden in Zwitserland maar is vorige maand verplaatst naar het Italiaanse Imola. "En die korte klimmetjes liggen mij wel iets beter dan het lange werk", vervolgt de Rotterdammer, die daarom onder andere traint op de Van Brienenoordbrug. "Het is het enige in de buurt wat een beetje op het parcours lijkt", zegt hij met een knipoog.

Van der Lijke zal uitkomen in een WK-selectie die wordt aangevoerd door Tom Dumoulin. "Ik zal waarschijnlijk meer een ondersteunende rol hebben, maar hoe dat precies eruit gaat zien gaan we daar bespreken", vervolgt de jarige renner, wiens contract bij zijn ploeg na dit seizoen afloopt. "Dus het is ook een mooi moment om nog wat beeldmomenten te pakken en dat het dus zeker goed uitkomt dat ik daar mag rijden."

En dus kijkt Van der Lijke er in meerdere opzichten ontzettend naar uit. "Het is niet verkeerd", concludeert hij met een knipoog. "Ik heb dit altijd nog willen rijden, dus nu ik erheen ga, ga ik natuurlijk alles geven wat ik heb."