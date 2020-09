Ahoy is blij met steun van de gemeente: 'We zien de toekomst weer zonniger in'

"Ja, de opluchting is groot denk ik, wij waarderen het zeer dat we een aangepaste huur hebben kunnen afspreken. Enorm belangrijk voor ons", vertelt Susanne Blaas van Rotterdam Ahoy. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente 11,6 miljoen euro uittrekt om het noodlijdende Ahoy te redden.

Het gaat daarbij om de aanpassing van de huur (9,6 miljoen euro) en een lening (2,4 miljoen euro).

"Wij verwachten hier wel mee vooruit te kunnen, met deze aangepaste huur erbij zien we de toekomst weer zonniger in", vertelt Blaas verder. "Wij gingen als Ahoy heel gezond de crisis in, maar nog steeds is er niet veel perspectief. We zijn heel beperkt in wat we kunnen doen. Geen enkele organisatie kan hier zonder kleerscheuren uitkomen."

Glazen bol

De aangepaste huur voor Ahoy blijft staan, totdat de situatie weer in de buurt komt van hoe die ooit voor de uitbraak van de coronacrisis was, benadrukt Blaas. "Hoe lang dat is? We kunnen niet in een glazen bol kijken, wij willen zo snel mogelijk weer volle zalen trekken."

Om de misgelopen inkomsten te compenseren, kondigde Ahoy eerder al aan dat veertig procent van het personeelsbestand geschrapt gaat worden. Toch was dat niet genoeg om het hoofd boven water te houden. "Wij zijn gewoon gewend om volle zalen te trekken, maar als dat volledig stil komt te liggen, kun je je indenken dat daar enorme verliezen zijn."

Toch nog evenementen

Blijft het de komende tijd dan nog even helemaal stil in Ahoy? Nee, benadrukt Blaas. "We zijn zeker weer wat evenementen aan het organiseren. Denk bijvoorbeeld aan Jeugdvakantieland in augustus. Nog in dit najaar openen we onze gloednieuwe muziekschaal. Deze week zijn de eerste aankondigingen met Tino Martin, Davina Michelle en er volgen er nog veel meer. Uiteraard allemaal binnen de anderhalvemeter-setting. Wij zijn ondernemers, we willen niets liever dan weer aan de slag gaan."