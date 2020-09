Barendrechts bedrijf bouwt 35 voetbalvelden met boerenkool in Abu Dhabi

Een bedrijf uit Barendrecht heeft een monsterklus te pakken. Ze moeten er alleen wel even voor naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar moet namelijk de grootste 'indoor farm' ter wereld verrijzen. "Wat wij gaan bouwen is een 'indoor farm' van 160 duizend vierkante meter. Dat is gelijk aan 35 voetbalvelden" legt de CEO John Breedveld uit.

De vulkaanuitbarsting op IJsland in 2010, waardoor het vliegverkeer plat kwam te liggen en zo ook de toelevering van goederen aan de Emiraten, hebben het land ertoe bewogen om de eigen voedselproductie op te schroeven. Hierdoor zullen ze in de toekomst minder afhankelijk worden van de import van voedsel uit andere landen.

Projectontwikkelaars zoals Breedveld zijn hier handig op ingesprongen. "Het is daar 50 graden. Dat is natuurlijk hartstikke warm. Daardoor vallen er acht maanden teeltseizoen af. Ze hebben dus maar vier maanden waarin ze zelfvoorzienend kunnen zijn en die andere acht maanden moeten ze importeren." Met het bouwen van een indoor farm kunnen ze ervoor zorgen dat er twaalf maanden lang een constante voedselproductie gecreëerd kan worden ondanks het extreme klimaat.

'Wat hip is in de wereld wil een Arabier hebben'

De teelt zal onder meer bestaan uit baby slasoorten, kruiden zoals rucola en boerenkool. "Boerenkool is heel hip. Met name in Amerika is het krachtvoer en wat hip is in de wereld wil een Arabier hebben."

Breedveld gaat dan wel de grootste indoor farm van de wereld bouwen, hij blijft er heel nuchter onder. "Ik ben heel dankbaar dat ik hem mag gaan bouwen maar ik blijf lekker een nuchtere Barendrechtse boer met beide benen in de modder."

Het hele project gaat ongeveer 150 miljoen kosten, maar volgens Breedveld is dat het meer dan waard.