Dennis Kolen: geroemd door de kenners, nu nog het grote publiek

Singer-songwriter Dennis Kolen uit Rotterdam over zijn nieuwe album

Dennis Kolen in de studio van Radio Rijnmond

Dennis Kolen maakte korte tijd furore als zanger van de band Wyatt, maar sinds 2005 is de Rotterdammer bezig aan een indrukwekkende solocarrière. Deze week kwam zijn album In our lifetime uit, die niet alleen op streamingsites of cd te horen is, maar ook op LP. Kolen timmert lekker aan de weg, hoewel hij bij het grote publiek niet steeds niet zo bekend is.

"Het is echt een bizar jaar. Wij, Jop Wijlacker en ik, hebben echt geluk dat we de komende maanden genoeg werk in de theaters hebben. Ik hoor ook andere verhalen van muzikanten die echt naar iets anders zoeken", vertelt Kolen.

Het nieuwe album is afgemaakt in maart. "Net toen we er de laatste hand aan gingen leggen, kwam het eerste coronanieuws en ging de wereld een beetje dicht", blikt Kolen terug. Maar het heeft hem geen windeieren gelegd. De recensies zijn erg positief, merkt de Rotterdammer.

Bekendheid

Optreden doet Dennis Kolen vooral samen met Jop Wijlacker. Ze kennen elkaar al 20 à 25 jaar en hebben met een Simon & Garfunkel-show door het hele land gereisd. Het tweetal is net begonnen aan de eerste try-outs voor een nieuwe show met akoestische versies van songs van de Beatles: de Lennon & McCartney Acoustic Show.

Hij vindt het jammer om momenteel op te moeten treden voor bezoekers die op 1,5 meter van elkaar moeten zitten. Kolen krijgt juist een kick van het vele publiek als hij op het podium staat. "Als je nu uit de coulissen loopt, zie je hier en daar wat mensen zitten. Het is erg fragmentarisch. Je krijgt niet echt een verbinding met het publiek. De mensen steken qua energie elkaar niet echt aan. Het is een andere beleving." Maar Kolen benadrukt dat hij blij is om te spelen.

Qua bekendheid als solo-artiest kan Dennis Kolen nog meer naam maken, geeft hij toe. "Het feit is dat het langzaam doorkomt, maar misschien gebeurt het ook wel niet."