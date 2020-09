Opluchting op Avicenna College: 'Deur geopend naar rust, herstel en veiligheid'

Leerlingen over de plotwending in het drama Avicenna

Voorzichtige opluchting bij leerlingen van het Avicenna College in Rotterdam-Zuid en hun ouders. Sinds het begin van het nieuwe schooljaar verkeert deze islamitische middelbare school in grote problemen. Door een interne machtsstrijd bleven docenten massaal thuis en vielen veel lessen uit. Ouders en leerlingen begonnen zich ernstig zorgen te maken of het nog wel goed zou komen. Dinsdagavond greep het ministerie van Onderwijs voor de tweede keer in. Met als gevolg dat de 'zieke' docenten hebben toegezegd weer aan de slag te gaan. Keert de rust hiermee eindelijk terug op het geplaagde Avicenna College?

Een dag geleden stonden de signalen nog op knalrood. Veel sombere geluiden of het ontaarde conflict nog wel te beslechten was. "Als dit zo doorgaat, is er straks geen Avicenna college meer", klonk het bij betrokkenen. Ook veel bezorgde ouders overwogen hun kinderen van school te halen. Zij stelden de school een ultimatum.

Onze vaste docenten zijn er weer leerling Avicenna

Een dag later is de stemming voorzichtig optimistisch."In sha Allah. Is er nu echt een deur geopend naar rust, herstel en veiligheid?", appt een moeder. Ook op het schoolplein zie je een kleine glimlach op het gezicht van leerlingen. "Onze vaste docenten zijn er weer."

Wat is de plotwending in het drama Avicenna?

Sinds het begin van het schooljaar was het al heel moeizaam om het rooster gevuld te krijgen. Twee weken geleden was er een kleine opleving na een eerste ingreep vanuit het Ministerie van Onderwijs en daarna zakte het weer helemaal in. Deze week kwamen leerlingen voor niks naar school omdat alle lessen op het laatste moment uitvielen.

Dinsdagavond laat greep het Ministerie van Onderwijs samen met de gemeente Rotterdam voor de tweede keer in. En dit keer met een ingreep in klare taal en waar niemand meer omheen kan.

Met het mes op de keel heeft de interim-bestuurder van de school, meneer Coban, zijn functie neergelegd. Hij lag bij een groot deel van het personeel onder vuur omdat hij afgelopen zomer op een agressieve manier de leiding over de school over wilde nemen en een nieuwe koers wilde uitstippelen. Dat stuitte op fel verzet met als gevolg dat een grote groep docenten niet meer aan het werk wilde omdat die zich onveilig voelde op school.[199351:Interim-bestuurder Avicenna College stapt op, tientallen docenten gaan weer naar school]

Het Ministerie van Onderwijs laat nu onafhankelijke externe bestuurders invliegen die de komende tijd de islamitische school gaan aansturen. Met de groep 'zieke' docenten heeft het ministerie de onbetwistbare afspraak gemaakt dat zij per direct terugkeren en zich niet nog een keer ziek kunnen melden vanwege de interne machtsstrijd. "Dit geeft vertrouwen, want in het besluit van het ministerie zit geen woord Spaans. We hebben voldoende vertrouwen om weer aan het werk te gaan en aan het werk te blijven", zegt een vertegenwoordiger van de ziek gemelde docenten.

Iedereen zat hele dag op hun mobiel, niemand had les leerling Avicenna

Zij keren woensdag weer terug op werk en dat is maar goed ook, vindt Anouar uit 1 vmbo. "Iedereen begon zich te vervelen", zegt hij. "Iedereen zat de hele dag op hun mobiel, niemand had les. Dat is een beetje saai."

Zonder docenten geen bestaansrecht

Dat er nu echt een oplossing lijkt te zijn, zorgt voor opluchting. "Wat een geweldig nieuws is dit. Wie had dit verwacht?", zegt een ouder. "Ik sta te trillen op mijn benen. Die docenten zijn Avicenna. Zonder hen heeft Avicenna geen bestaansrecht. Mijn zoon is gek op deze docenten en is opgelucht dat de docenten weer terug gaan komen en hij les gaat krijgen."

Mijn zoon is gek op deze docenten bezorgde moeder

Ook de leerlingen hopen de affaire nu achter zich te kunnen laten. Leerling Anouar hoopt op minder lesuitval: "Dat het gewoon verder gaat zoals hoe het normaal zou moeten gaan."

Leerlinge Ouissal denkt dat dat wel goed komt. "Avicenna heeft altijd haar best gedaan. Die hoop gaan we niet verliezen. Het ging slecht, daarna goed en daarna weer slecht en we hopen nu dat het altijd goed gaat."

Waarover ruziën ze op het Avicenna?

Afgelopen zomer was het gedwongen ontslag van de geliefde directeur-bestuurder Wim Littooij de lont in het kruitvat. Zeven jaar geleden ging de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun kopje onder, mede als gevolg van de grootste examenfraude ooit. Een aantal leerlingen had in de kluis een aantal examens gestolen en docenten hadden niet opgemerkt dat er examens ontbraken uit de plastic verpakking. De fraude kwam aan het licht, omdat het examen Frans op sociale media circuleerde. Dit spoor leidde naar leerlingen van de toen enige islamitische school van het land.

Als gevierd onderwijsbestuurder bezorgde Littooij de islamitische school een doorstart onder de nieuwe naam Avicenna College. Onder zijn leiding is het een populaire school geworden, waar alle islamitische stromingen welkom zijn. Littooij is inmiddels 72 jaar en zijn vertrek hing al een tijdje in de lucht.

Volgens ingewijden wordt er achter de schermen al een tijdje gebakkeleid over de vraag wie het in de toekomst voor het zeggen zal krijgen binnen Avicenna en is dat uitgemond in een machtsstrijd. Over en weer zouden er intimidaties en bedreigingen hebben plaatsgevonden.