Geldinzamelingsactie voor familie verdronken Viënna (2)

Buurman Rowsen van de Griend trekt zich het leed van de familie van Viënna aan en nam het initiatief voor de geldinzamelingsactie voor de uitvaartkosten . "De familie zit helemaal in de stress", legt Van de Griend uit. Eerder werden de laptop en harde schijf met dierbare foto's van Viënna gestolen. Die kwamen niet lang erna weer terug.

Van de Griend vertelt dat de familie vanwege alles wat is voorgevallen 'de zakken al leeg hebben gehaald'. "Hoe gaan ze dan de uitvaart betalen?", vraagt hij zich af.

Viënna verdronk begin september in een vijver aan de Sterkenburgsingel in Rotterdam-Beverwaard. De dood van het kindje maakte veel emoties los in de wijk.