Vlaardingen moet bezuinigen: 'We staan er niet best voor'

Financieel werk aan de winkel voor Vlaardingen: 'We staan er niet best voor'

In Vlaardingen wordt de komende jaren de hand flink op de knip gehouden. De gemeente staat al onder toezicht van de provincie Zuid-Holland vanwege grote tekorten en dus moet de tering naar de nering worden gezet. "We staan er niet best voor", geeft waarnemend wethouder Bart Bikkers van Financiƫn toe.

Het college heeft daarom een pakket maatregelen op tafel gelegd waar de raad zich over een paar weken over moet buigen. "We proberen met een hoop versoberingen een portemonnee op te bouwen, zodat we die risico's kunnen opvangen", legt Bikkers uit.

Vlaardingen wil een 'spaarpot' opbouwen. Bikkers: "Voor de zomer heeft onze gemeenteraad gezegd dat we in ieder geval 3,5 miljoen euro per jaar moeten zoeken. Gezien de risico's die op ons afkomen, moet dat bedrag groter. We groeien de komende jaren naar 7 miljoen, zodat we die spaarpot kunnen vullen."

Het geld moet dus van een aantal bezuinigingen komen. Zo gaan de parkeertarieven omhoog, stijgt de OZB-belasting en snijdt de gemeente in verschillende subsidies. Maar Bikkers zegt ook dat de besparingen binnen de gemeente gezocht zullen worden.

Politiek imago

De gemeente zal draagvlak moeten creëren onder de Vlaardingers, maar het imago van de lokale politiek staat er niet best op.



"We gaan niet alle organisaties, die geraakt worden, verrast laten worden door Rijnmond. We gaan hen aan de voorkant informeren over het voorstel dat we gaan voorstellen aan de gemeenteraad, die daar wel een beslissing over moet nemen."

Bikkers beseft dat er werk aan de winkel is wat het politieke imago betreft: "Samen moeten we, de gemeenteraad en het college, laten zien dat we de stad financieel gezond maken en dat het ook leuk is om hier te wonen, werken en recreëren."

De komende week wordt in de gemeenteraad van Vlaardingen naar de plannen gekeken en in november moet de meerjarenbegroting 2021-2024 definitief worden vastgesteld.