Rotterdammer rijdt te hard, door rood, onder invloed van drugs en (minstens) negen keer zonder rijbewijs

Een aantal keer gepakt met telefoon in de hand achter het stuur, meerdere keren door rood rijden, twee keer 30 km/u te hard over de Willemsbrug en twee keer betrapt worden op het rijden onder invloed van drugs. En daarbij ook nog eens negen keer staande gehouden worden voor rijden met een ingevorderd rijbewijs. Een 24-jarige Rotterdammer kreeg het allemaal voor elkaar in ruim negen maanden tijd.

Het begint allemaal in januari van dit jaar. De Rotterdammer rijdt twee keer door rood en is ook onder invloed van wiet, als hij voor het eerst wordt aangehouden. De man blijkt uiteindelijk de dubbele hoeveelheid THC (de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis) van wat is toegestaan in zijn bloed te hebben. Daarom wordt zijn rijbewijs uiteindelijk in april, na onderzoek, ingevorderd.

Willemsbrug

In de tussentijd is de man in februari al voor de tweede keer bij de politie in beeld gekomen, als hij in Den Haag met zijn telefoon in zijn handen rijdt. Wanneer de politie hem staande houdt, kan de man zijn rijbewijs niet laten zien, ondanks dat dat op dat moment nog niet is ingevorderd. Een paar dagen voordat dat in april dus wél gebeurt, rijdt de man eerst nog even 30 kilometer per uur te hard over de Willemsbrug in Rotterdam.

In juni doet hij exact hetzelfde, maar dit keer voor het eerst met een ingevorderd rijbewijs. Weer rijdt de 24-jarige man 30 kilometer per uur te hard over de Willemsbrug. In mei was hij al eens achter het stuur van een auto gesnapt met een meer dan toegestane hoeveelheid drugs bij zich, waarop hij een nacht moest doorbrengen op het politiebureau.

Na een overtredingsloze maand juli is het in augustus weer twee keer raak. Eerst wordt de Rotterdammer bij een algemene controle opnieuw betrapt op het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Vijf dagen later rijdt hij door rood. Als de politie een bekeuring uitschrijft, blijkt de man wéér gereden te hebben met hetzelfde ingevorderde rijbewijs.

Klein stukje naar het CBR

Na al vier keer betrapt te zijn op het rijden zonder geldig rijbewijs, volgen in de eerste helft van september al de vijfde en zesde keer. Vooral die zesde keer is opvallend: de man moet zich melden bij het CBR om een cursus te volgen over het niet mogen rijden onder invloed van drugs. Hij wil een klein stukje naar zijn vriendin rijden die hem vervolgens naar het CBR brengt. Saillant detail: ook die vriendin blijkt in het bezit van een ingevorderd rijbewijs.

Wat ons betreft gaat deze meneer op zeer korte termijn voor langere tijd achter slot en grendel Team Verkeer Politie Rotterdam

Inmiddels zijn we acht dagen verder en heeft de man zijn aantal keren rijden met een ingevorderd rijbewijs opgebouwd naar acht. Deze woensdag komt daar nummer negen bij, als de politie de 24-jarige Rotterdammer staande houdt op de Groene Kruisweg in Rhoon. Dit keer rijdt hij in de auto van zijn werkgever. De man blijkt opnieuw onder invloed van drugs, de reden dat zijn rijbewijs in april van dit jaar werd ingevorderd. Of het wederom om een strafbare hoeveelheid gaat, wordt nog onderzocht. De auto wordt door de politie in beslag genomen.

Hardleers

"Zo hardleers als deze maken wij ze ook niet vaak mee", reageert het Team Verkeer van de Politie Rotterdam woensdagavond tegen Rijnmond. Maar hoe kan de Rotterdammer al die tijd maar rond blijven rijden? "Normaal dienen wij zo’n zaak in bij het Openbaar Ministerie en dan wordt deze vanzelf een keer behandeld, ook al kan dat soms (helaas) een tijdje duren", vertelt de politie daarover.

De politie overlegt donderdag met de officier van justitie of de zaak van de Rotterdammer nu voorrang kan krijgen voor "zijn stempelkaart volgende week écht vol is." De politie schrijft op Facebook de man inmiddels goed zat te zijn: "Wat ons betreft gaat deze meneer op zeer korte termijn voor langere tijd achter slot en grendel."