Kaaiman in Dordtse achtertuin

Finn van der Graaf - met stokstaartje - helpt vader Rob in zijn mini-dierentuin

'Ranger Rob' uit Dordrecht vangt verwaarloosde exotische dieren op in zijn achtertuin

Rob van der Graaf heeft een brilkaaiman in zijn achtertuin. Dat lijkt bijzonder, maar wie zijn woning en tuin in het Dordtse Land van Valk bezoekt, waant zich in een soort mini-dierentuin met papegaaien, stokstaartjes, vossen en zelfs een stinkdier.