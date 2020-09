Ministers willen hogere maximumstraf voor doodslag na vonnis dood Hümeyra

Er is al langer kritiek op de strafmaat voor doodslag, met name op het verschil met de maximale straf voor moord. Daarvoor kan een rechter 30 jaar gevangenisstraf of levenslang geven, twee keer zoveel als voor doodslag.

Zowel bij moord als bij doodslag is opzet in het spel, maar om iemand voor moord te veroordelen, moet zijn bewezen dat de dader niet in een opwelling handelde, maar een plan had: voorbedachte rade.



Na de veroordeling van Bekir E., de man die de 16-jarige Hümeyra op haar Rotterdamse school doodschoot, laaide de discussie over de strafmaat weer op. De rechtbank in Rotterdam riep de politiek toen op de maximale straf voor doodslag te verhogen. Daarna deed de top van justitie dezelfde oproep.Bekir E. kreeg 14 jaar cel en tbs voor doodslag, omdat niet kon worden bewezen dat de dood van Hümeyra een vooropgezet plan was.