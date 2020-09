Gemeenten eisen geld voor puinruimen toeslagenaffaire: 'Wij gaan de ellende opruimen, die de Belastingdienst heeft veroorzaakt'

Gemeenten zijn boos omdat het Rijk niet over de brug komt met geld voor de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Het gaat om gezinnen die in de financiƫle problemen zijn gekomen doordat zij onterecht geen toeslagen kregen of die onterecht terug moesten betalen. Om te voorkomen dat de gezinnen verder afglijden, krijgen ze vaak hulp van de gemeente waar ze wonen, maar wie betaalt dat?

De hulp die gemeenten bieden, gaat niet over de compensatie, maar over het lange traject dat daarna volgt, legt Peter Heijkoop uit. De Dordtse wethouder is bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en verantwoordelijk voor dit dossier.

Ellende opruimen

"Landelijk gaat het om minimaal 22 duizend gezinnen, in Rotterdam over duizenden gedupeerden en voor zover bekend in Dordrecht om zo'n 140 mensen", somt Heijkoop op.



"Veel mensen zijn gedupeerd en hebben onze hulp nodig, maar het gaat vooral over de toekomst. Bij de compensatie begint het pas, omdat ze hun huis verloren zijn, werk zijn kwijtgeraakt, psychische problemen hebben of diep in de schulden zijn geraakt. Daar zijn de gemeenten voor nodig, om ze daarmee te helpen. We willen goede afspraken maken over de kosten die we daarmee maken. Wij gaan de ellende die de Belastingdienst heeft veroorzaakt opruimen", zegt Heijkoop.

Wat de gemeenten betreft duurt het allemaal veel te lang. "We moeten al veel mensen helpen en we willen niet dat ze op wachtlijsten komen. Deze mensen hebben alle vertrouwen in de overheid verloren. Ze moeten niet weer door allerlei ingewikkelde procedures om bij de gemeente terecht te komen."

Tientallen miljoenen

Staatssecretaris en voormalig Rotterdamse wethouder Alexandra van Huffelen moet vanuit het Rijk zorgen dat iedereen wordt gecompenseerd. "We hopen dat zij haar verantwoordelijkheid neemt namens het kabinet. Vanavond praten we weer verder in bestuurlijk overleg. We hopen dat we tot goede afspraken kunnen komen. Het gaat om onze inwoners die in een kwetsbare positie verkeren. Die is veroorzaakt door het handelen van de Belastingdienst. Die moet de kosten van alle trajecten de komende jaren voor zijn rekening nemen."

Het gaat waarschijnlijk om vele tientallen miljoenen, zegt Heijkoop. "We willen de afspraak maken: wat het ook kost, het komt in orde."