'Samir A. had spilfunctie in financiering terrorisme'

Samir A. blijft langer in de cel zitten. Dat heeft de rechter besloten. De Rotterdammer wordt verdacht van het financieren van terrorisme in Syriƫ.

Volgens justitie heeft hij tussen de anderhalf en twee ton overgemaakt naar vrouwen in Syrië. Die zouden actief zijn geweest in het kalifaat van IS.

Samir A. zegt dat het om humanitaire hulp ging. De vrouwen zouden onder slechte omstandigheden in kampen verblijven. Het geld was voor medicijnen, brandstof en speelgoed voor de kinderen, zegt hij.

Justitie gaat uit van veertien vrouwen die bijna allemaal op de terrorismelijst staan. Dat betekent dat zij bij terugkeer in Nederland worden berecht.

Samir A. zegt dat het gestuurde geld ook was bedoeld om vrouwen uit de Syrische kampen te smokkelen. Maar volgens justitie is geen van de vrouwen in Nederland aangekomen. Zij vreest daarom dat de vrouwen juist uit het zicht raken en berechting ontlopen.

Volgens justitie had de 34-jarige Samir A. een spilfunctie bij het financieren van terrorisme en had hij veel internationale contacten. De Rotterdammer is eerder veroordeeld voor terrorisme. Hij kreeg negen jaar cel voor het beramen van een aanslag.

Justitie zegt aanwijzingen te hebben dat hij nog steeds contact heeft met IS-ronselaars.

Samir A. zit inmiddels drie maanden vast. In december is er een volgende zitting.