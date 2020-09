Rennend over het Pieterpad (500km): Gerben is over de helft!

"Mijn maag is mijn zwakke punt", vertelt Gerben al rennende over de Lemelerberg in Overijssel. Hij heeft dan al zo'n tweehonderd kilometer in de benen. "Mijn maag ging opspelen na tachtig kilometer. Ik wist dat dat ging gebeuren, maar dit was nog te vroeg."

Begeleider Stan Bekker toverde in de late uren van dinsdag een konijn uit de hoge hoed: Water met glucosestroop. Het werkte. Oevermans pauzeerde twee uur en kon verder. De nacht in.

Adembenemend

Het uitzicht is regelmatig adembenemend op het Pieterpad. De route slingert door bossen, over landwegen en over heuvels. "Ik probeer de omgeving in me op te nemen. Soms heb ik het zwaar. Maar ik weet als ultraloper dat dat rotgevoel na een tijdje weer verdwijnt."

Gerben Oevermans (30) weet hoe het is om kilometers te vreten. Een marathon als trainingsloopje? Daar draait hij zijn hand niet voor om. Hij heeft een techniek ontwikkeld waarbij het 'draven' afgewisseld met snelwandelen. Dat kan hij uur na uur volhouden, ook 's nachts.

Slaapgebrek

Die nachten zijn het moeilijkst, erkent Gerben. Dat is doorbijten. "Tachtig procent is mentaal. Dinsdag ging hij van start, vrijdag hoopt hij te finishen, binnen 98 uur. De tweede helft zal het slaapgebrek zijn tol gaan eisen. Oevermans permitteert zich 's nachts niet meer dan een powernap van hoogstens vier uur.

Zijn vaste begeleiders Stan en Sameena voorzien de loper van fruit, sportvoeding en water. Of hij na 250 kilometer nog speciale wensen heeft? "Ik zou nu eigenlijk best een gebakken eitje lusten."