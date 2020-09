Te veel cash op zak? Meteen een boete, vindt de VVD in Rotterdam

Wie zomaar met meer dan 2.000 euro contant geld door Rotterdam loopt en wordt aangehouden, moet wat de VVD betreft meteen een boete betalen van 2.500 euro. Dat is een idee van fractievoorzitter Vincent Karremans van de Rotterdamse VVD, hij wil een cashlimiet in de stad invoeren.

Volgens de VVD Rotterdam zou zo'n regel helpen in de strijd tegen drugscriminaliteit. "Elk jaar wordt er in de Nederlandse illegale drugseconomie 20 miljard euro verdiend. Dat is allemaal cash geld. Cash geld is de olie waar de motor van de Nederlandse drugseconomie op draait", zegt Karremans. De regel geldt niet voor mensen die voor hun (legitieme) werk met grote geldbedragen over straat lopen.

Met de cashlimiet kan de gemeente het veronderstelde drugsgeld meteen afpakken. "Normale Nederlanders gaan namelijk niet met meer dan 2.000 euro cash over straat. Sterker nog, de meeste Rotterdammers hebben niet eens zoveel geld, laat staan contant geld. Weet je wie wel? Drugscriminelen."

De regel geldt dus niet voor ondernemers die bijvoorbeeld cash geld naar de bank brengen of om een andere reden voor hun bedrijf veel cash op zak hebben.

Naast de cashlimiet op straat, wil de VVD ook dat sieradenverkopers en dure kledingwinkels geen biljetten van 100 euro meer aan mogen nemen en geen contante betalingen van meer dan 500 euro aan mogen nemen.