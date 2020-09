Hoe een keeper uit Saoedi-Arabië terecht kwam in Dordrecht

Het is een bijzonder verhaal. Spelers buiten de Europese Unie hebben verplicht een hoog salaris. Zelden zien we spelers uit Afrika of het Midden Oosten in de eerste divisie. Ook in het geval van Al-Shammari is een contract aan De Krommedijk niet aan de orde.

Via een samenwerking met een Spaanse voetbalschool, waar Al-Shammari bij is aangesloten, kwam hij in beeld in Dordrecht. MVO coördinator Lex Stofkooper werkte tot voor kort ook bij die voetbalschool en kende de speler daar nog van. "Die jongen eet en leeft voetbal. Als wij hem hiermee kunnen helpen, waarom zouden we dat dan niet doen?" zegt Stofkooper.

Win-win situatie

Op termijn kan dit FC Dordrecht ook weer helpen. Met bijvoorbeeld een trainingskamp en wedstrijden in Spanje. Iets waar normaal gesproken absoluut geen geld voor is in Dordrecht, waar ze elke euro moeten omdraaien.

Abdulrahman Al-Shammari zelf spreekt uit dat het niveau een stuk hoger ligt dan in zijn thuisland. Hij koos bewust voor dit soort proefstages in Europa. Om zelf beter te worden en natuurlijk om ergens een contract af te dwingen. Zo'n contract kon hij al tekenen in Saoedi-Arabië, maar hij heeft grotere ambities.

"Het is duidelijk een stap hoger, zoals ik het ervaar. Ik leg de lat voor mijzelf hoger, dat heb ik ook gevoeld de eerste trainingen. Ik hoop dat ik kan groeien naar dit niveau."

Één van de meest prestigieuze clubs uit Europa

Of het beeld dat Al-Shammari van FC Dordrecht heeft wel helemaal juist is, valt te bezien. Via Twitter rept het Saudi Scholarship for Developing Football Talent in Spanje over een proegstage bij 'één van de meest prestigieuze clubs uit Europa'.

"Ik begreep dat er een verkeerde vertaling is geweest, van het woord historisch. Deze woordkeuze is niet onze keuze geweest, laat ik dat voorop stellen," zegt Stofkooper.

Maar; elk nadeel heeft zijn voordeel. De vertaalfout zorgt wel weer voor een leuk verhaal bij FC Dordrecht.

