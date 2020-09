De buitenkant kent iedereen, de binnenkant van het nieuwe Boijmans depot zie je hier voor het eerst

De grote spiegelende 'bloempot' op het Rotterdamse Museumplein is al ver voor de opening een trekpleister. De officiële opening van het nieuwe Depot van museum Boijmans van Beuningen is pas in het najaar van 2021, maar dit weekend gaan de deuren vast open voor een sneak preview voor Rotterdammers.

Rijnmond mocht donderdag vast een kijkje nemen:

Het spiegelende depot is binnen onderverdeeld in verschillende lagen. Er zitten depots met ramen, er zijn presentatieruimtes, galeries, een restaurant en een atelier om kunst te kunnen restaureren.

Eerder mochten we al een kijkje nemen op het bijzondere dakterras van het depot, met speciaal gekweekte bomen vanwege de wind op die hoogte.



Nog voor de opening won het dak van het depot al de prijs voor mooiste dakterras van Nederland.

Een depot is de opslagruimte van een museum. Daarin staat alle kunst die wel in het bezit is van het museum, maar waarvoor op dat moment geen plek is in de zalen. Depots zijn nooit toegankelijk voor publiek, het depot van Boijmans is de eerste ter wereld die de deuren opent.