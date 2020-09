Emma (7) regelt haar 'eigen' zebrapad

Emma vertelt verslaggever Sanne Waldekker over 'haar zebrapad'

Broertje Gijs (5) en Emma (7) met de brief

Als je iets graag wil, dan moet je er ook iets voor doen. Daar is de 7-jarige Emma Korpel uit Oud-Beijerland zich al zeer bewust van. Ze schreef een brief aan de wethouder, omdat ze een zebrapad wilde op de weg naar haar school. En het leuke is, het heeft geholpen!

‘Beste gemeente, ik ben Emma en ik ben 7 jaar. Ik zou graag een zebrapad willen in de Van Ghentstraat flakbij het park, omdat ik dan zelf naar school kan’, schrijft Emma. De brief is versierd met plaatjes en een mooie foto van het meisje.



De Van Ghentstraat is een drukke doorgaande weg waar regelmatig hard wordt gereden. Als Emma met haar broertje Gijs van 5 jaar moet oversteken is dat altijd een beetje spannend. Ook oma, die de kinderen op maandag naar school brengt vindt dat.

Wethouder op bezoek

Al snel stond wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard bij Emma op de stoep met goed nieuws. “Dat hadden we niet verwacht”, vertelt moeder Naomi Korpel. “Ik dacht dat de brief op een grote stapel zou komen en dat we er niets meer van zouden horen.”

De wethouder kwam vertellen dat het zebrapad er zou komen en inderdaad: nu ligt het er. “Erg leuk, want nu kunnen we veilig naar school lopen’, zegt Emma trots.

Ze is met deze actie bijna een soort lokale beroemdheid geworden. Ze geeft allerlei interviews over ‘haar zebrapad’ en wordt door buurtbewoners bedankt voor het veiliger maken van de wijk. Klasgenootjes zijn inmiddels ook allemaal brieven gaan schrijven naar de gemeente met verzoekjes. “Zo wil een jongen uit mijn klas een speeltuintje voor de deur.”

Naomi is natuurlijk trots op haar dochter. “Knap dat ze de brief heeft geschreven en dat ze voor elkaar heeft gekregen dat het zebrapad er nu is. Dat geeft ook zelfvertrouwen.”