Coronabrigade spreekt bewoners in eigen taal aan op naleving coronaregels

Ineke Palm: 'Het virus is aan het terugkomen in Rotterdam'

In Rotterdam-Delfshaven loopt sinds kort een coronabrigade door de wijk. Vrijwilligers van de Islamitische organisatie SPIOR en wijkinitiatief Delfshaven Helpt gaan in gesprek met bewoners. Hun boodschap: houd je aan de coronamaatregelen.

Vier mannen en één vrouw verzamelen voor Huis van de wijk Pier 80 aan het Visserijplein. Ze doen groene hesjes aan met 'Delfshaven Helpt' op hun rug. Via de Grote Visserijstraat lopen ze naar het Mathenesserplein. "Er wonen veel mensen uit het voormalig Oostblok in deze straat, die spreken geen Nederlands", zegt een vrijwilliger.

Arabisch

Na de Mathenesserbrug komt de groep wat bewoners tegen met wie ze wel kunnen communiceren. Mohamed Bouimj, directeur van de SPIOR, spreekt in het Arabisch twee mannen aan die op een bankje zitten. Volgens hem werkt het als je mensen aanspreekt in hun moedertaal. "Alle beetjes helpen. We weten zeker dat ze het doorgeven aan anderen."

Ineke Palm van Delfshaven Helpt is de enige vrouw in het gezelschap. Onvermoeibaar spreekt ze mensen aan en legt uit dat ze corona serieus moeten nemen. "Het virus is aan het terugkomen in Rotterdam en helemaal in Delfshaven."

Noodzaak

Er zijn maar weinig mensen die het gesprek met Ineke uit de weg gaan. Lange tijd praat ze met een dame die ook echt geïnteresseerd is in het verhaal van de coronabrigade.

"Het is een goed initiatief en nodig in deze wijk. Niet iedereen volgt het nieuws uit Nederland maar de ontwikkelingen in hun eigen land", zegt de dame.

Hebben deze straatgesprekken effect? Volgens Ineke krijgen ze positieve feedback, maar ze is ook realistisch. "Er is ook een groep de de deur niet uit komt. Die zien we niet op straat. Er is nog veel te winnen."