De Wolf doet oproep aan supporters Feyenoord: 'Houd 1,5 meter afstand'

In onderstaande video zegt De Wolf: "We zijn gewaarschuwd: Zondag onze laatste kans. Houd anderhalve meter afstand. We willen voor jullie blijven spelen en niet in een lege Kuip."



Houd afstand, niet zingen, niet schreeuwen

Feyenoord doet er met een aantal extra maatregelen zelf alles aan om ervoor te zorgen dat de regels komende zondag wel door iedereen worden opgevolgd. Zo zet de club meer dan 400 stewards in, die supporters erop kunnen wijzen om voldoende afstand te houden en niet te zingen of schreeuwen. De club laat weten dat wie de regels bewust overtreedt, het risico loopt dat zijn of haar kaart wordt geblokkeerd.

Burgemeester Aboutaleb maakte deze week bekend scherp te letten op de handhaving van de anderhalvemetermaatregelen in De Kuip, tijdens de wedstrijd met ADO Den Haag van komende zondag. Als hij vindt dat supporters zich daar niet voldoende aan houden, wat hij vond van de wedstrijd tegen FC Twente afgelopen weekend, wordt Feyenoord bestraft met wedstrijden zonder publiek.

Eerder deze week spraken wij met middenvelder Mark Diemers. Ook hij hamert op het belang van het naleven van de maatregelen. "Als je straks voor lege stadions moet gaan spelen wordt het een stuk lastiger en minder leuk."

De supporters van Feyenoord die een kaart hebben voor komende zondag hebben ook een brief ontvangen waarin de club benadrukt dat zij zich aan de regels moeten houden.