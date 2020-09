Queer zaalvoetbalteam wordt getraind door Bart Vriends

LHBT+-sportvereniging Ketelbinkie komt nu ook met een queer zaalvoetbalteam. Op woensdagavond was een open training voor nieuwe leden. Spartaan Bart Vriends trainde de groep in het kader van Rotterdam Pride Week 2020.

Het zaalvoetbalteam was een idee van Rowan Oosterhof, die zelf queer is. De 20-jarige Rotterdammer heeft tot een jaar of vier geleden gevoetbald en wil het nu weer oppakken. Hij wist niet goed waar hij terecht kon. Want bij bestaande voetbalclubs voelt hij zich niet helemaal op zijn gemak. Na het plaatsen van een oproep in de Facebookgroep 'Queer Rotterdam' kwam hij bij Ketelbinkie terecht.

Dankzij Hubert Breukers, voorzitter van de LHBT+-sportvereniging, is het team nu een feit. "Het belangrijkste is dat iedereen zich fijn voelt", aldus Breukers.

Homoseksualiteit in de voetbalwereld

Vriends is zeer over de open training en de zaalvoetballers te spreken. "Het was een leuke groep enthousiastelingen die zwetend naar huis zijn gegaan", zegt Vriends over de training. Hij is gevraagd omdat hij samen met voetballers Thomas Verhaar en Maarten de Fockert elke week een podcast maakt; de Cor Potcast.



In één van de afleveringen hebben de heren het gehad over homoseksualiteit in de voetbalwereld. Zij dachten hardop na over hoe het kan dat er weinig professionele homoseksuele voetballers lijken te zijn. En of homoseksualiteit wel een plekje heeft binnen de voetballerij.

Volgens Vriends is het tijd voor actie. De belangrijkste reden dat hij als trainer aan de bak is gegaan op woensdag. "Ik zie geen enkel verschil. Het voetbalspelletje staat centraal en niet waar je vandaan komt, wat je geaardheid of afkomst is", legt hij uit.