Aboutaleb: nationaliseer desnoods laboratoria voor voldoende coronatesten

Aboutaleb beseft dat nationalisatie van de labs een verregaande stap is. "Maar het opschalen kost tijd en inkopen van labmogelijkheden in het buitenland is ook moeilijk, omdat andere landen zelf ook moeten opschalen".

Een deel van de beschikbare laboratoriumcapaciteit wordt nu commercieel gebruikt. Terwijl het aantal besmetting toeneemt, blijven de mogelijkheden in de labs achter.

Landelijke maatregelen

"De kaart van Nederland kleurt nu zo rood, dat ik niet meer van regionale, maar van landelijke besmettingen spreek. Bijna alle grote steden hebben nu het stempel 'zorgelijk'. We moeten met de minister overleggen of je nu beter door kunt stappen naar landelijke maatregelen", zegt Aboutaleb.

De burgemeester waarschuwt dat 'als we met z'n allen de komende dagen geen goed gedrag gaan vertonen, het zomaar kan zijn dat de coronamaatregelen van voor de zomer terug gaan komen'. "Iedereen spreekt over de coronacrisis, maar ik vind het eerder een gedragscrisis."

Verpleeghuizen

Aboutaleb laat nu door de Veiligheidsregio onderzoeken of er voldoende bescherming is in de verpleeghuizen: "De besmettingen komen van buiten. De vraag is of het bezoek beschermd genoeg kan langskomen. Als dat niet voldoende gebeurt dan kunnen we aanvullende beschermingsmaatregelen nemen."