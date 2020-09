De Kuip mogelijk toneel voor de Nations League Finals 2021

Georginio Wijnaldum vorig jaar in actie met Oranje in De Kuip. Foto: Yannick Verhoeven (VK Sportphoto)

De KNVB heeft zich kandidaat gesteld om de Final Four van de Nations League te organiseren. De Rotterdamse Kuip is samen met de Johan Cruijff ArenA als potentiƫle speellocatie naar voren geschoven.

Ook Italië en Polen zijn in de race om het eindtoernooi binnen te halen. De UEFA heeft bepaald dat de winnaar van poule A, waar Nederland samen met Italië, Polen en Bosnië-Herzegovina in zit, de finale van het nieuwste Europees landentoernooi mag organiseren. Bosnië-Herzegovina ziet vooralsnog af van het hosten van dit evenement. Mocht Oranje dus bovenaan eindigen in hun groep dan komt de Nations League naar Rotterdam.

De Final Four worden van 6 tot en met 10 oktober 2021 gespeeld. Op woensdag 6 en donderdag 7 oktober worden de halve finales afgewerkt. De finale en wedstrijd om de derde plek staat op zondag 10 oktober gepland.