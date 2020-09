Vrouw(20) slachtoffer van zedenmisdrijf in Zuiderpark

Een bruut zedenmisdrijf in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid. Een 20-jarige vrouw wordt door twee mannen misbruikt. De politie zet, vanwege de maatschappelijke impact, twintig man op de zaak en start direct met een forensisch onderzoek.

De daders slaan toe op 7 september rond 17.30 uur, als het nog volop licht is en er ook mensen in het park zijn. De vrouw is nietsvermoedend aan het hardlopen als ze door de twee wordt aangesproken. Vervolgens wordt ze door het duo de bosjes ingeduwd.

Na het misbruik belt de vrouw hevig overstuur een vriendin. Zij alarmeert de politie, die het slachtoffer vindt op de hoek van de Groene Kruisweg en de Pendrechtseweg.

Uiteraard zoekt de politie mensen die rond het tijdstip van het misbruik iets is opgevallen. Ook komt de politie graag in contact met een man die het slachtoffer kort na het misdrijf heeft opgevangen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.