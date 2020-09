Beelden man die inbreekt bij ouders verdronken meisje

De politie start meteen met een onderzoek en een boze buurtbewoner plaatst bewakingsbeelden van de verdachten op Facebook. Eén persoon herkent de verdachten en gaat bij ze langs.

Als de daders zijn verhaal horen geven ze de tas, met daarin de harde schijf en de laptop meteen terug, waarna de spullen aan de ouders worden overhandigd.

Een 36-jarige man is inmiddels aangehouden. Zijn partner wordt nog gezocht. In Bureau Rijnmond laten we beelden van deze man zien.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.