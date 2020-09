Overvallers bedreigen elfjarig meisje met vuurwapen

De deur opendoen en dan direct in de loop van een vuurwapen kijken. Dat overkomt een elfjarig meisje in Rotterdam-Bergpolder. Haar moeder weet met een ander kind het huis uit te vluchten. De overvallers gaan er vandoor met diverse spullen.

De woningoverval is op donderdagavond 17 september omstreeks 22.30 uur in de Doctor de Visserstraat. Er zijn geen beelden, wel signalementen van de daders.

De ene man is donker getint. Hij heeft krullend haar en draagt een blauw trainingspak. De andere man is lichtgetint, niet al te lang en hij draagt een grijs trainingspak van Nike. Beiden hebben een capuchon over hun hoofd getrokken.

Getuigen die iets bijzonders hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met Rotterdamse politie. Camerabeelden zijn ook welkom.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.