Geen strafblad meer voor coronaboetes

Wie een boete krijgt of heeft gekregen voor overtreding van de coronaregels, hoeft niet meer bang te zijn voor een strafblad. Volgens de NOS zeggen ingewijden dat het kabinet vrijdag zal besluiten dat alle coronaboetes worden uitgesloten van de regel dat boetes van meer dan honderd euro tot een justitiƫle aantekening leiden. Dat geldt ook voor de coronaboetes die al zijn uitgedeeld.

In Schiedam werd in mei bijvoorbeeld een bekeuring gegeven aan vier personen, die buiten samen een gebakje nuttigden. De boete bedroeg bijna 1600 euro. Bovendien kregen de vier een strafblad.



Maar het strafblad bleef. Zoiets kan grote gevolgen hebben voor de betrokkene, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Een te grote prijs voor een relatief klein vergrijp, meent de Tweede Kamer.

99 euro?

De boete voor het overtreden van bijvoorbeeld de anderhalvemeterregel is voor volwassenen 390 euro. Het kabinet gaat met de Tweede Kamer in gesprek over de vraag hoe ver dat bedrag verlaagd moet worden. De coalitiepartijen willen het liefst naar 99 euro, zodat er sowieso geen strafblad volgt.

Onduidelijk is nog of ook de al uitgedeelde boetes verlaagd worden. Sinds de uitbraak van het virus zijn er duizenden boetes uitgeschreven. In juli stond de teller op meer dan 15 duizend, maar de laatste tijd worden er veel minder bonnen geschreven.

Huwelijk Grapperhaus

Met het voorstel om het strafblad te schrappen komt het kabinet dus tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. Die sprak na het debat over de commotie rond het huwelijk van minister Grapperhaus unaniem uit dat het overtreden van de coronaregels niet mag leiden tot een justitieel dossier.

Veel mensen hebben ook beroep aangetekend tegen de boete die ze gekregen hebben, omdat ze die onterecht vinden. Minister Grapperhaus, die eerst de dans leek te ontspringen, heeft alsnog een boete gekregen omdat er op zijn trouwfeest onvoldoende afstand werd gehouden. Hij heeft daarmee een strafblad, maar dat zal nu dus geschrapt worden.