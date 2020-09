Justitie in hoger beroep tegen niet straffen van verdachten Sumo-zaak over miljoenenfraude

Naar de Rotterdammers en Schiedammers is lang onderzoek gedaan door de FIOD, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Ze worden ervan verdacht de belastingdienst te hebben opgelicht voor miljoenen euro's door opbrengsten uit hun Chinees-Japanse restaurants te verzwijgen.

Journalisten van KRO-NCRV keken in het kader van een documentaire over het werk van de FIOD mee met het onderzoek. De verdachten en hun advocaten waren niet ingelicht over de documentaire. Volgens de verdediging was de privacy van hun cliënten geschonden. De rechter in Rotterdam ging daarin mee.

Het openbaar ministerie heeft inmiddels beroep aangetekend tegen het ontslag van rechtsvervolging, schrijft minister Grapperhaus van Justitie donderdag in antwoord op kamervragen over de zaak.