ProRail vreest vaker uitval treinen door zieke verkeersleiders

"Er is al langere tijd een tekort aan treinverkeersleiders", zegt Andy Wiemer van ProRail. "En vanmorgen kon die persoon écht niet vervangen worden. Dan vallen er dus treinen uit."

De treinen in onze regio worden in de gaten gehouden door de post van ProRail in Rotterdam. Daar viel vanmorgen door ziekte een gat op de plek waar de Merwede-Linge-Lijn in de gaten wordt gehouden.

"We zijn al jaren op zoek naar treinverkeersleiders", gaat Wiemer verder. "Net als de luchtverkeersleiders zijn die heel moeilijk te vinden. Maar door de kou neemt het ziekteverzuim toe én vanwege corona mogen mensen vaker niet naar het werk komen. Vaak kunnen we dat door flexibiliteit van het personeel nog opvangen, maar nu was het écht niet meer te doen."

Aanvankelijk zag het er naar uit dat er tot in de middag geen treinen zouden rijden, maar doordat iemand is ingesprongen konden de treinen om 09:00 uur alweer vertrekken.

"We doen heel erg ons best om extra personeel aan te trekken, maar het opleiden van die mensen duurt ook nog eens lang", zegt Wiemer. "Dus ik kan inderdaad niet uitsluiten dat dit in de toekomst vaker gaat gebeuren.



"De opleiding tot verkeersleider van ProRail is pittig. Je moet echt stalen ballen hebben, wil je bij ons kunnen komen. Maar we betalen wel goed."