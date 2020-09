Ouders verdronken Viënna (2): 'Zoveel steun hadden we niet verwacht'

De ouders zijn blij met alle blijken van medeleven. "We hadden deze steun niet verwacht. Net zoals met de stille tocht. Als je dan ziet hoeveel mensen aanwezig zijn dan geeft dat je een goed gevoel. We willen ook zeker iedereen bedanken die een donatie heeft gedaan om de kosten van de begrafenis van Viënna te dekken."

De familie maakte in een paar weken tijd veel mee. Twee weken na het verlies van Viënna werd er ingebroken, waarbij onder andere een laptop met foto's van het meisje werd gestolen. Later bleek de uitvaartverzekering niet het volledige bedrag van de uitvaart van Viënna te vergoeden.

Buurman

De ouders zijn specifiek hun buurman, Rowsen van der Griend, heel dankbaar. Hij zette een crowdfundingactie op toen bleek dat de kosten van de begrafenis van Viënna niet werden gedekt door de verzekering.

"Ik wist niet eens wat de actie inhield", vertelt vader Vaires Bagheloe. "Binnen 24 uur was het benodigde bedrag verzameld. Anders waren we zwaar in de schulden terecht gekomen. Ik kan niets anders dan lof over mijn buurman uitspreken. Wat hij heeft gedaan is gigantisch."



Van der Griend vond het niet meer dan logisch om de familie te helpen. "Ik heb zelf ook kinderen, als vader zijnde gaat je hart huilen. Toen bleek dat de uitvaartverzekering het verwachte bedrag niet uitkeerde. Dan probeer je als goede buur wat te doen. Gelukkig hebben we in ongeveer twintig uur het beoogde bedrag opgehaald."

Waarschuwing

De ouders van het verdronken meisje dachten dat de begrafenis van Viënna binnen hun uitvaartverzekering viel. Maar dat bleek niet zo te zijn. Viënna's vader wil andere ouders daarvoor waarschuwen. "We willen benadrukken dat wij dachten goed verzekerd te zijn. Alles behalve dat lijkt waar. Kinderen zijn maar tot maximaal 2 duizend euro meeverzekerd. Let alsjeblieft op als je kinderen hebt jonger dan achttien jaar. Je wordt er niet op niet op gewezen dat ze niet volledig meeverzekerd zijn. Daar wil ik heel Nederland voor waarschuwen."