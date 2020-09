Het weer van vandaag: vanavond aan zee kans op storm

Vanavond en vannacht vallen de meeste buien in het westen van de regio. Langs de kust kan de noordwestenwind mogelijk toenemen tot stormachtig of storm, windkracht 8 of 9. Er bestaat daar kans op zware windstoten tot 100 km/u. De situatie is op dit moment nog erg onzeker! In het oosten van de regio staat duidelijk minder wind.

Morgen is het wisselend bewolkt met verspreid enkele buien. Langs de kust vallen de meeste buien met kans op onweer. De avond verloopt nat met in de hele regio veel regen. In de middag wordt het 16 graden. Langs de kust staat er eerst een harde tot stormachtige noordwestenwind met kans op zware windstoten. In het oosten van de regio staat een matige noordwestenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen is het licht wisselvallig in het Rijnmondgebied en lijkt het zondag en begin volgende week overwegend droog te blijven. Als er dan wat regen valt, gaat het om geringe hoeveelheden. In de middag wordt het een graad of 17 en dat is vrij normaal voor de laatste dagen van september.