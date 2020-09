Zeventig bekeuringen tijdens verkeerscontrole Maastunnel Rotterdam: 'De resultaten liegen er helaas niet om'

De Rotterdamse verkeerspolitie heeft donderdagavond bij een grote verkeerscontrole zeventig bekeuringen uitgeschreven rond de Maastunnel. De overtredingen varieerden van rijden onder invloed van drank of drugs en op de brommer door de tunnel, tot rijden zonder gordel of met telefoon in de hand: "De resultaten liegen er wederom helaas niet om."