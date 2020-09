Aantal oudere én jongere coronapatiënten in Franciscus Gasthuis & Vlietland neemt toe

In gesprek met Niels Honig over toename coronapatiënten in het Franciscus Gasthuis en Vlietland

"We zien in ons ziekenhuis een snelle toename van het aantal coronapatiënten, maar ook met verdenking van corona", zegt Niels Honig, lid van de raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. "Dat geldt ook voor medewerkers. Die snelle stijging is echt iets van de laatste drie weken, met een verdubbeling de afgelopen week."

Op dit moment zijn er zo'n twintig patiënten op de corona-afdelingen van het Franciscus Gasthuis en Vlietland, plus een wisselend aantal patiënten met klachten waarbij nog geen besmetting is vastgesteld. "Het aantal verdenkingen wisselt sterk, maar denk aan continue zo'n vijf tot tien. Juist door dat sterk wisselende aantal verdenkingen en de hoeveelheid testen die we moeten afnemen, is het op dit moment in het ziekenhuis erg druk."

Ook jongere patiënten

"De besmetting onder ouderen loopt op, dat is de groep die we in het ziekenhuis het meest zien", zegt Honig. "Maar er zijn zeker ook jongere patiënten, dat geldt ook voor de intensive care."

Van paniek is nog geen sprake, het ziekenhuis is volgens Honig goed voorbereid. "We hebben een goed plan opgesteld voor de tweede golf. We proberen de bedden goed te verdelen. Alles is erop gericht de reguliere zorg door te laten gaan. Dat is van het allergrootste belang."

Dat betekent dat andere patiënten worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, ook buiten de regio. "We leggen een enorme druk op deze groep zorgmedewerkers, dat is niet mis."

Ziektebeeld hetzelfde

De tweede golf staat dus in het teken van behoud van de zorg die niets met corona te maken heeft. "In de eerste golf hebben we de reguliere zorg flink afgeschaald. Op dit moment streven we ernaar om dat 100 procent in de lucht te houden. Dat is anders dan de eerste golf en legt een enorme druk op het ziekenhuis. Alle corona-zorg komt er nog bovenop."

Hoe ziek coronapatiënten kunnen worden is niet anders dan aan het begin van de uitbraak in maart en april dit jaar, ziet Honig. "We hebben inmiddels wel meer kennis over het virus en de behandeling ervan. Maar het ziektebeeld is niet minder heftig of ziekmakend."