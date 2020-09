Henk van Stee over vertrekwens van spelers Sparta: 'Ja, en ik wil een Ferrari'

Henk van Stee in FC Rijnmond over vertrekwens van spelers Sparta: 'Ja, en ik wil een Ferrari'

"De spelers kunnen misschien boos zijn op mij, maar niet boos op de trainer of de spelers." Dat zegt Henk van Stee, directeur betaald voetbal van Sparta, in de voetbaltalkshow FC Rijnmond.

Van Stee gaat in op de belangstelling die er is voor Mohamed Rayhi en Abdou Harroui. Laatstgenoemde kan en wil naar FC Groningen. "Ja, en ik wil een Ferrari", grapt Van Stee. "Hij was vorig seizoen één van de smaakmakers, maar iedereen verwacht dat wij hem voor een flutbedag laten gaan. Iedereen kent zijn marktwaarde."

Bovendien denkt Van Stee dat Harroui beter kan dan FC Groningen. "Waarom niet AZ, Feyenoord of FC Utrecht? Jongens zijn vaak onrustig, ze willen gelijk een stap maken. We moeten niet overdrijven. Zoveel ervaring in de eredivisie heeft Harroui niet", zegt Van Stee getergd.

Sparta speelde tot dusver één thuiswedstrijd, tegen Ajax (0-1). Met iets meer dan drieduizend supporters op de tribunes. Dat ging prima, in tegenstelling tot in een aantal andere stadions, waar mensen zich niet aan de coronaregels hielden. De vraag is hoe lang supporters nog worden toegelaten in stadions. "Ik hoop dat het er meer gaan worden, maar dat zie ik gezien de huidige situatie niet gebeuren", aldus Van Stee.

Clubs omvallen

Voetballen in lege stadions zou een enorme klap zijn voor veel clubs. "Dan zijn de consequenties enorm. Voor zeker 75 procent van de clubs. Dan gaan er verenigingen omvallen. Wij hebben wel wat vet op de botten, Sparta valt niet als eerste om. Maar wij halen, vanwege de huidige situatie, geen spelers meer. Dat is een te groot risico voor het voortbestaan van de club."

In FC Rijnmond ging het ook over het gebrek aan scorend vermogen bij Sparta. "We scoren niet makkelijk, maar het is geen gigantisch probleem. Daar is het veel te vroeg voor. Welke clubs in het rechterrijtje hebben nou een geweldige spits? Wij hebben prima spitsen. Er wordt ons een complex aangepraat. Dat is de voetballerij. Wij gaan heus wel scoren."