Henk van Stee te gast in FC Rijnmond

Henk van Stee is vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. De directeur betaald voetbal van Sparta schuift rond 17:15 uur aan bij presentator Bart Nolles, Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analyticus Emile Schelvis.

Uiteraard gaat het over het gebrek aan scorend vermogen van Sparta. Ook zal Van Stee zijn licht laten schijnen over de jeugdopleiding. De pas 17-jarige Emanuel Emegha is de volgende exponent uit de Sparta-jeugd.

Natuurlijk praten de mannen aan tafel uitgebreid over Feyenoord. Hoe staat het ervoor met Feyenoord City? Gaan de supporters zich tegen ADO Den Haag aan de maatregelen houden? En wat kunnen we sportief verwachten van de mannen van trainer Dick Advocaat?

De de nieuwe aflevering van FC Rijnmond begint vrijdagmiddag rond 17:15 uur en is live te volgen op TV Rijnmond, onder dit bericht en op ons YouTube-kanaal.