Oud-commercieel directeur: 'Feyenoord draait nu al verlies op elke thuiswedstrijd'

Afgelopen weekend werd er door supporters in de thuiswedstrijd tegen FC Twente flink meegeleefd. "Bij Feyenoord lopen de emoties altijd hoog op", blikt Woerts terug. "Als je dan drie open kansen mist in de laatste vijf minuten is het heel lastig om de emoties in bedwang te houden."

Achteraf was er kritiek op de aanhang van de club over het feit dat supporters de regels rondom corona negeerden. Er werd gezongen op de tribunes en van anderhalve meter afstand was geen sprake.

Zonder supporters

"Gisteren hoorde ik op televisie Ernst Kuipers van het Erasmus MC al zeggen dat het heel moeilijk wordt in de toekomst om supporters toe te staan bij sportwedstrijden", gaat Woerts verder. "Burgemeester Aboutaleb zei al dat er harde en strenge maatregelen landelijk nodig zijn. Dus ik denk dat er binnenkort een verbod komt op de aanwezigheid van supporters bij wedstrijden."

Volgens Woerts is Feyenoord blij dat de supporters bij de wedstrijden mogen zijn. "Maar het kost meer dan het oplevert", legt Woerts uit. "Het aantal stewards wordt komende zondag nog verder opgeschaald. Dat kost meer geld. Terwijl de inkomsten nihil zijn op zo'n wedstrijddag. Het is goedkoper om zonder publiek te spelen. Maar je wil supporters die trouw aan de club zijn wel kunnen faciliteren. Maar als blijkt dat niemand zich aan de regels houdt, dan kun je er beter mee stoppen."

Tilburg

Niet alleen bij Feyenoord houdt men zich niet aan de regels, benadrukt Woerts. "Als je gisteravond kijkt naar Willem II. Daar stond iedereen te kijken naar een scherm op een plein. Niemand hield zich daar aan de regels. Dat is niet te verkopen aan de zorgmedewerkers die hard aan het werk zijn in het ziekenhuis."

Ook bij een wedstrijd van Excelsior afgelopen weekend was het raak, zegt Woerts, die daar in het publiek zat.

"Het is typisch Nederlands om je niet aan de regels te houden", moppert Woerts. "Zet bij een grasveld een bord 'niet op het gras lopen neer', dan loopt juist iedereen op het gras. Ik ben onlangs in Italië geweest en daar houden mensen zich keurig aan de regels. Daar zijn de regels ook heel simpel: binnen een mondkapjes op, buiten niet. Zelfs kinderen houden zich daaraan. Maar in Nederland zijn we altijd eigenwijs en dwars en denken we zelf te weten wat goed voor ons is.

Overleven

Zou een tweede coronagolf het einde van clubs als Feyenoord kunnen betekenen? Dat denkt Woerts niet.

"Dit seizoen overleeft Feyenoord wel als er strengere maatregelen komen", legt hij uit. "Maar als dit nog langer dan een seizoen duurt, dan wordt het financieel wel heel zwaar. Aan het eind van het seizoen moet iedereen gecompenseerd worden voor het niet bezoeken van de wedstrijden. Nu zijn ze erop ingesteld, maar ik hoor Feyenoord al eerder roepen dat ze hopen dat ze erop ingesteld zijn dat ze aan het einde van het seizoen weer voor een vol stadion kunnen spelen na de winterstop. Als ik nu naar de ontwikkelingen kijk is dat een illusie."