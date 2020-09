Oud-mariniers roeien 166,5 kilometer als eerbetoon aan zwarte duivels

Het 355-jarige bestaan van het Korps Mariniers en 75 jaar leven in vrijheid wordt door 11 oud-mariniers op een creatieve, sportieve manier gevierd. Ze gaan in 32 uur 166,5 kilometer roeien. De afstand staat symbool voor het jaartal van de oprichting van de mariniers.

Vrijdagavond klokslag 19:00 uur varen de oud-mariniers weg van Oostplein, waar de vroegere kazerne van het korps stond. De tocht is een eerbetoon aan de zwarte duivels. Die bijnaam kregen de mariniers, die in de Meidagen stand hielden tegen de Duitsers bij de Maasbruggen.

Geen flesje rosé

Jan van de Werken uit Vlaardingen is een van de oud-mariniers die in de boot stapt. Een pleziertochtje wordt het niet. "Aan de riemen trekken en proberen zo snel mogelijk van a naar b te gaan. Daar zit geen flesje rosé bij", zegt hij lachend op Radio Rijnmond.

De groep bestaat uit acht roeiers en drie stuurmannen. "Het is een achtriemer. De stuurmannen wisselen, omdat die constant scherp moeten blijven en zorgen dat we veilig van a naar b gaan", legt Van de Werken uit.

Het is de bedoeling dat de groep een beetje moet afzien. "Het is des mariniers om sportieve prestaties te leveren. Net dat beetje meer dan gebruikelijk is."

Beetje pijn lijden

De groep roeit nagenoeg nonstop. "We verwachten er 32 uur over te doen. Elke twee uur even vijf minuten rekken strekken. Drie keer houden we een wat langere pauze van een uur met warm eten. Voor de rest: gaan!"

Dat precies deze week het weer omslaat, vinden de roeiers juist wel gepast. "Die jongens die daar hebben gevochten, hebben een heroïsche daad verricht en pijn en angst gehad. Wie zijn wij dan om dat te vieren in alle mooie omstandigheden? We mogen een beetje pijn lijden, dat staat in schril contrast met wat de jongens in de meidagen van 1940 hebben meegemaakt."

De mannen varen bij Oostplein de nieuwe Maas op richting de Van Brienenoordbrug. Dan naar Schoonhoven, Culemborg en via Dordrecht, Barendrecht en Spijkenisse terug naar Oostplein. "Als we qua afstand niet de 166,5 kilometers halen, maken we nog een extra rondje om het Noordereiland", belooft de oud-marinier.