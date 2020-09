Circa honderd duels in amateurvoetbal afgelast door corona

Het komend weekend gaan er de nodige wedstrijden in het amateurvoetbal niet door vanwege positieve coronatesten bij diverse clubs. Van de standaard eerste elftallen zijn er in Nederland circa 100 duels voor komend weekend afgelast.

De precieze verdeling per regio is niet bekend, maar naar verluidt zijn er alleen in de regio Zuid I al 16 duels geschrapt. Als er ook wordt gekeken naar andere recreatieve elftallen, ligt de hoeveelheid afgelastingen nog veel hoger.

Een woordvoerder van de KNVB reageert: "Het lijkt een flink aantal, maar als je het afzet tegen de 30.000 wedstrijden die er elk weekend wordt afgewerkt, is het in de praktijk relatief klein. We maken ons nog geen zorgen, omdat vooralsnog alle duels kunnen worden ingehaald in de komende twee weken en we voldoende ruimte in het schema hebben om in te halen."