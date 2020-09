Sparta waakt voor stempel 'talent' bij 17-jarige Emanuel Emegha

De jeugdopleiding van Sparta wordt al vele jaren geroemd. Veel talentvolle spelertjes in Rotterdam-West dromen van een mooie carrière, eerst bij Sparta én het liefst daarna bij een nog grotere club. In Nederland, of het buitenland. En zo en nu dan lukt dat ook.

Op sportcomplex Nieuw-Terbregge hangen in de kantine banners van spelers die doorbraken bij Sparta en inmiddels international zijn: Kevin Strootman, Marten de Roon en Denzell Dumfries.

Zij speelden in de hoofdmacht van Sparta en acteren inmiddels in de top. Maar ook de wereldtoppers Georginio Wijnaldum en Memphis Depay leerden als kleine jongetjes voetballen bij Sparta, zonder ooit een minuut in één te spelen.

Misschien hangt over een paar jaar op Nieuw-Terbregge ook een banner van Emanuel Emegha in de kantine naast de eerdergenoemde spelers. De aanvaller, zeventien jaar pas, is op dit moment een blikvanger in de selectie van Henk Fraser. De trainer liet hem tegen Ajax (0-1) onlangs debuteren. En dat terwijl Fraser aanvankelijk zijn twijfels had over de tiener. "Toen hij voor het eerst bij ons kwam, dacht ik: waar hebben ze mij in hemelsnaam mee opgezadeld. Hij had wel houdinkjes in het begin."

Nog steeds wennen

Emegha begrijpt dat wel. "In de jeugd zei ik, als ik een goaltje maakte, altijd dat ik al bij het eerste kon spelen. Maar dat was echt niet zo. Ik zit nu zo'n vier maanden bij het eerste en ik moet nog steeds gewoon wennen. Het baltempo ligt heel erg hoog, tijdens een positiespel draai ik soms nog rondjes."

Dolf Roks, hoofd jeugdopleiding bij Sparta, kan zich de eerste week van Emegha bij de selectie nog goed herinneren. "Ik sprak hem na die week en hij zei: trainer, ik weet niet wat mij overkomt."

"Dat is logisch, hij is 17 jaar. Hij heeft bij Jong (Sparta, red.) een paar keer getraind en ging daarna direct door naar het eerste elftal. Op eredivisieniveau met heel veel ervaren spelers. Dat is uitstekend om te leren, maar het zal blijken of hij genoeg talent heeft om erbij te blijven", aldus Roks.

Emegha groeit in korte tijd, vindt hij zelf. "Je moet altijd alles eraan doen om te winnen, een winnaarsmentaliteit hebben. Dat had ik eerst niet toen ik hiernaartoe kwam", geeft hij toe.

Geen stempel opplakken

Fraser: "Keihard werken en normaal gedrag. Dat is de basis van alles. Dat heeft hij fantastisch opgepakt. Het is een jongen die goed coachbaar is, bereid is, en het belangrijkste, potentie heeft."

"Ik ga nog niet praten over talent of toptalent. Dat stempel opgeplakt krijgen geeft alleen maar meer druk. Hij ontwikkelt zich goed en zit behoorlijk dicht op de groep die in principe zou gaan starten in mijn hoofd. Maar er moet in alle opzichten een tandje bij."