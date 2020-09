Verplicht thuis door corona; mag je baas dan je vakantiedagen afpakken?

Vakbond FNV/Nautilus trekt aan de bel over de Rotterdamse gastankerrederij Anthony Veder. Het bedrijf zou tientallen opvarenden die eerder dit jaar werkloos thuis zaten zonder overleg hebben gekort op hun vakantie-uren. "Soms gaat het om meer dan één of twee maanden aan vakantiedagen", zegt bondsbestuurder Sascha Meijer.

Ook de rederijen werden eerder dit jaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Schepen lagen stil en personeel zat weken- of maandenlang thuis. Ook waren er personeelsleden die juist wekenlang op zee zaten.

Volgens FNV/Nautilus is het bedrijf daarna gaan 'goochelen' met de vakantiedagen van het personeel. "Normaal werk je tien weken lang en zit je daarna tien weken thuis", zegt Sascha Meijer. "Maar alles na de tien weken thuis werd door Anthony Veder gezien als vakantie. Op die manier zijn tientallen mensen dertig tot veertig dagen vakantie kwijtgeraakt. Er is zelfs iemand die 103 dagen heeft moeten inleveren."

Mensen hadden grote hoeveelheden vakantiedagen opgespaard omdat ze bijvoorbeeld naar familie in het buitenland wilde gaan. "Of omdat er gezinsuitbreiding was", gaat Meijer verder. "En dat wordt zomaar illegaal afgepakt."

Zo zijn er nu ook medewerkers die hierdoor een negatief aantal verlofdagen hebben. "En dat alles zonder overleg met het personeel."

Gesprekken

Volgens FNV/Nautilus is de bond al maanden in gesprek met diverse rederijen over het probleem. "Anthony Veder was echt niet de enige die dit wilde doen. We hebben daarop alle rederijen laten weten dat dit gewoon niet zonder overleg kan. Daar waren ze niet blij mee, maar ze gingen wel akkoord. Behalve Anthony Veder."

De vakbond heeft daarom het bedrijf een petitie gestuurd waarin ze oproepen in gesprek te gaan met het personeel. "Maar met ons praten ze al niet meer."

Reactie

Volgens Anthony Veder is door de corona-uitbraak een 'onbalans ontstaan in de verhouding tussen werk en verlofdagen'. Het bedrijf zou in overleg zijn met de betrokken zeevarenden. Ook zou bij een deel van het personeel 'met wederzijdse instemming' een oplossing gevonden zijn. Voor een klein deel van het personeel zou dat nog niet het geval zijn.

De vakbond zet vraagtekens bij de 'wederzijdse instemming', omdat er bij die gesprekken flinke druk zou zijn uitgeoefend op het personeel.

Anthony Veder wil verder niet reageren op de situatie en houdt het bij een schriftelijke reactie. Anthony Veder kwam vorig jaar in het nieuws omdat topman Gerard Valkier werd uitgeroepen tot Havenman van het Jaar 2019.