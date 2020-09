Rotterdamse dragqueen en modeontwerper shinen in Drag Race Holland

In Amerika is het een enorme hit met al twaalf seizoenen: RuPauls DragRace, gepresenteerd door drag supermodel RuPaul. In de show nemen dragqueens het tegen elkaar op. In de Nederlandse variant van RTL en Videoland spelen twee Rotterdammers een prominente rol. Deelnemer Megan Schoonbrood en modeontwerper Isabell Schulz.

Dragqueens zijn (meestal) mannen die zich als vorm van entertainment opmaken en verkleden als vrouwen. De 32-jarige Michael treedt al zestien jaar op als dragqueen. "Ik speel een vrij klassieke vrouw, tikkeltje ordinair soms en heel lachwekkend", vertelt hij op Radio Rijnmond. "Grote lippen, grote ogen, veel haar."

Daarmee heeft hij in de Videolandshow Drag Race Holland al meer dan 150 deelnemers achtergelaten: "Ik blijf heel erg bij mezelf. Ik denk dat ik heel veel humor heb, dat moet je echt wel hebben. Je moet ook veel variatie aankunnen."

RuPaul

De Nederlandse versie van de populaire show wordt gepresenteerd door Fred van Leer. Wat Michael, in Drag Race Holland Megan, betreft doet de Nederlandse variant niet onder voor RuPauls DragRace. "RuPaul is aanwezig in de show via een beeldscherm, dus hij is er wel, maar er kan geen betere presentator zijn dan Fred. Hij doet het zo goed en leuk en hij helpt ons bij alle opdrachten en is er voor ons. Als er eentje humor heeft is hij het wel. Dan mis je RuPaul eigenlijk niet."

Een vast onderdeel in de show zijn de outfits. "Ik heb een deel zelfgemaakt omdat alle ontwerpers al bezet waren. Een deel heb ik laten maken door Isabell."

Dat is modeontwerper Isabell Schultz. Voor haar is het geen probleem om vrouwenoutfits te maken voor een mannenpostuur. "Ik neem iedereen op of ik krijg de maten van de drags en dan pas ik daar het kledingstuk aan aan. Dus of het nou een man of een vrouw is, groot of klein, dat maakt niet heel veel uit."

Omdat kleding voor dragqueens vaak gebruik maken van vulling voor extra vrouwelijke vormen, is de designer blij dat er een doorpas is. "Maar uiteindelijk vinden we de weg dat het helemaal aan het lichaam goed zit."

Kleding verstopt

"Megan is een superlief mens, we communiceren goed. Ik laat foto's zien, overleg, dan is er een pasmoment, het ging vloeiend. I'm happy en volgens mij Megan ook!"

Isabell mag nog niets zeggen over de kleding. "Ik heb zelfs kleding verstopt in het gebouw. Nu komt alles naar buiten. Het voelt een beetje als cake die je gebakken hebt en nu uit de over haalt en mag opeten", lacht ze.

Dragraces bestaan al lang, maar worden volgens Megan door deze bijzonder populaire shows beter begrepen. "We maken mensen aan het lachen. Ze zien dat we dit doen omdat we mensen willen vermaken. Mensen zien het meer als kunstvorm met dans, zang en veel lachen."

De show Drag Race Holland is te kijken op de streamingdienst Videoland.