1,5 meter afstand is op Adri's terras tussen de weilanden geen probleem

Het is een komen en gaan van fietsers deze zomer op het terras van de Streefkerkse Koffiemolen. Vooral Rotterdammers lijken de rust van de polder gevonden te hebben. "Soms verbaas ik mij er ook over. Het is allemaal eenvoudig hier", vertelt gemeentebode Adri Schot. Hij runt het koffietentje midden tussen de weilanden in zijn vrije tijd.

Adri werkt in de zomer drie dagen op het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam en de andere dagen op de molen. Hij is het koffietentje in Streefkerk begonnen om weer een uitdaging te hebben. De gemeentebode geniet van het contact met de gasten en het maken van een praatje.

'Zonder prikkels geen pret' is dan ook het levensmotto van Adri. "Je moet jezelf uit blijven dagen om het leuk te houden. Anders zak je in. Daarom dacht ik: ik ga het proberen. Lukt het niet, dan niet. En lukt het wel, dan zijn we blij. En het lukt!"

Dat het inderdaad lukt, bleek wel dit weekend. Er kwamen op zaterdag verspreid over de dag wel tweehonderd fietsers langs voor een kopje koffie. En die hebben genoeg ruimte op het terras, lacht de Streefkerker. "De tafeltjes op het gras staan heel wat meters uit elkaar."

Adri mag de molen tien jaar lang huren van molenstichting SIMAV. De molen is in 1962 afgebrand en sindsdien is de stichting bezig met de renovatie. Maar omdat dat een prijzige aangelegenheid is, wordt er nog volop gespaard. "Voor de wieken en het bovenhuis", legt Adri uit. In de tussentijd mag hij koffie zetten in de molen.

De koffiemolen is open op vrijdag en zaterdag. Adri's vrouw en 15-jarige dochter helpen mee om alle kopjes koffie en thee te zetten. In de winter gaat de molen dicht, binnen staan maar vier tafeltjes.