Rijkswaterstaat pakt veiligheid N3 aan na ongeluk

Door de werkzaamheden was er één rijstrook beschikbaar in één richting en twee in de tegengestelde richting. De twee auto's sloegen over de kop en kwamen op de andere weghelft terecht.



Deze week heeft Rijkswaterstaat onderzocht welke maatregelen er genomen kunnen worden. Daaruit bleek dat de verkeerssituatie op de N3 volgens de richtlijnen is ingericht. Toch was er ruimte voor verbetering, volgens Rijkswaterstaat.

De afgelopen dagen zijn er al extra borden geplaatst. Dit weekend wordt de wegmarkering hersteld. Door het vele verkeer was die markering op sommige plekken wat vaag geworden. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van zaterdag op zondag.