Flakkee wil met brandbrief code rood kwijtraken

Jeroen den Hollander van de vakantieparken De Klepperstee en Ridderstee in Ouddorp over de gevolgen van de code rood

Met een ‘noodkreet’ hopen de ondernemers op Goeree-Overflakkee onder de 'code rood' rondom het coronavirus uit te komen, waar het eiland mee te maken heeft. Het eiland maakt deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmon en die regio is door de Duitsers bestempeld als gevaarlijk. Er is een brandbrief gestuurd naar de Nederlandse overheden en de ambassades van Duitsland en België. Flakkee vraagt hierin om een ‘status aparte’.

De ondernemers vragen zich af: "Is het nodig om ons dunbevolkte eiland met relatief weinig besmettingen mee te nemen in maatregelen die bestemd zijn voor het stedelijk gebied met veel besmettingen?"

De toeristische sector op Goeree-Overflakkee wordt hard geraakt. Na de code rood is de bezetting bij onder meer vakantieparken voor eind september en oktober gehalveerd. En dat heeft weer gevolgen voor de lokale horeca, recreatie en winkels.

Vertrek naar Zeeland

Het aantal besmettingen ligt op Flakkee lager dan bij buurgemeente Schouwen-Duiveland, schrijven de ondernemers. Toch vertrekken toeristen die kant uit, omdat in Zeeland geen code rood van toepassing is. Zeker in Ouddorp, dat bijna op de grens ligt, zorgt dat voor veel frustratie.

“Daarnaast wordt ons gebied als ‘gevaarlijk’ bestempeld", schrijven de ondernemers in de brief. "Zo raakt onze naam nu onnodig besmet en boekt een Duitser of Belg hun vakantie net zo gemakkelijk om naar een bestemming in Zeeland. En wellicht gaan ze daar tijdens hun volgende vakantie dan maar weer naar toe”, valt te lezen in de brandbrief.

Uitzondering

Onder meer premier Rutte wordt gevraagd om een uitzonderingspositie binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Op die manier kunnen de overheden in Duitsland en België worden verzocht het negatieve reisadvies in heroverweging te nemen.

Belgen en Duitsers die meer dan 48 uur in Zuid- en Noord-Holland geweest zijn moeten bij terugkomst een coronatest doen. België voegt daar sowieso twee weken quarantaine aan toe. In Duitsland geldt dat alleen in een aantal deelstaten.