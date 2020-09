Dick Advocaat: 'Rutte had het alleen maar over Feyenoord'

"Mark Rutte had het ook alleen maar over Feyenoord. Je moet iedereen op dezelfde manier behandelen", aldus Advocaat tijdens de wekelijkse persconferentie.

Advocaat doelt onder meer op de winnende goal die PSV maakte in blessuretijd tegen FC Emmen en de vreugde op de tribunes in Eindhoven. "Daar wordt niets over gezegd."

Gedragen

Dat neemt niet weg dat Advocaat beseft dat de gevolgen groot kunnen zijn als supporters blijven zingen en geen afstand houden. "Ik hoop dat het goed gaat. Anders gaat de burgemeester (Ahmed Aboutaleb, red.) maatregelen nemen. Dat willen we allemaal niet. Onze fans zijn geweldig, maar ze moeten zich zondag gedragen als je ziet in welke tijd wij leven."

Steven Berghuis

Tijdens de persconferentie sprak Advocaat ook over aanvoerder Steven Berghuis, die vlak na de wedstrijd kritisch was over het spel van zijn ploeg tegen FC Twente (1-1). "Of hij gelijk heeft maakt niet uit. Dat soort zaken moet je in de kleedkamer bespreken. Niet in de media. Een aanvoerder met een groep beschermen."