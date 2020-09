Taarteters Schiedam blij met schrappen van strafblad: 'Nu de boete nog!'

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat alle coronaboetes, ook die al zijn uitgedeeld, worden uitgesloten van de regel dat boetes van meer dan 100 euro tot een justitiële aantekening leiden.

"Het is een principekwestie", zegt Taco: "ik ben een brave burger. Leg mij nu eens uit wat ik verkeerd heb gedaan." Taco en Lou kregen de boete van in totaal zestienhonderd euro toen ze een taartje met hun schoonouders aten.



"Wij willen ons heus wel aan de coronaregels houden, maar dan moeten ze wel duidelijk zijn. Als ik zonder licht fiets, krijg ik een bekeuring. Dat snap ik tenminste", zegt Lou.

Taco vindt het dubieus dat het strafblad wordt geschrapt 'zodat minister van Justitie Grapperhaus aan kan blijven'. "Tenminste, dat is nu de beeldvorming".

Absurd verhaal

Toch zien de Schiedammers zichzelf niet als woedende burgers. Lou: "We zijn niet aan het strijden tegen de BOA's of tegen Grapperhaus. Het coronavirus is heel heftig. Mijn broer is erg ziek geweest en vrienden liggen in het ziekenhuis. Wij houden de anderhalve meter aan. Altijd al gedaan en dat doen we nog."

Het Schiedamse goudsmid-stel is 'het gezicht' geworden van de coronaboete. "Ja, het is een absurd verhaal en ik begrijp dat wij daar een goed voorbeeld van zijn. Maar nu gaan we gewoon weer aan het werk. We hebben alle rechterlijke dingen in gang gezet. Dat loopt. Nu weer afwachten."