Vervlogen tijden in Chris Natuurlijk

Chris Natuurlijk bekijkt bedreigde Nederlands weidevogels in het museum, krijgt tips voor de beste planten in de geveltuin en gaat in de bodem op zoek naar bodemdiertjes.

De grutto en de tureluur, de kievit en de kemphaan, eigenlijk zou je deze weidevogels ergens op een paaltje in de polder moeten zien. In de tentoonstelling Vervlogen tijden in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zie je portretten die kunstenaar Rafael Martig schilderde naar opgezette exemplaren uit de collectie van het museum.

De historische museumexemplaren staan in de tentoonstelling oog in oog met hun eigen portretten. Ze stellen de bezoeker de vraag hoe lang het nog duurt voordat Nederlandse weidevogels alleen nog in musea zijn te zien. Chris Natuurlijk zoekt antwoorden bij conservator Bram Langeveld en bij de kunstenaar zelf.

Tegel eruit, planten erin

Maagdenpalm of sneeuwbal voor in de schaduw, aster en ooievaarsbek voor op een zonnig plekje.

Het plantenoverzicht voor geveltuinen maakt het nog makkelijker om een geveltuin aan te leggen.

Het geveltuinenplantenoverzicht is gemaakt voor bewoners uit de wijk Middelland in Rotterdam-West, maar online kan iedereen binnenkort de tips voor een geveltuin bekijken op de site duzammm.nl

Chris Natuurlijk gaat in de wijk geveltuintjes én regentonnen spotten met wijkbewoner Nienke Bouwhuis. Zij heeft de lijst in het kader van 1000 Regentonnen & tuinen in Mooi, Mooier Middelland met het team Duurzaam samengesteld.

Nooit meer alleen

Verder in Chris Natuurlijk aandacht voor de Bodemdierendagen , de komst van het scheefbloemwitje naar Schiedam en de thriller Nooit meer alleen , het vierde boek van Angelique Haak uit Spijkenisse.

Luister zaterdag 26 september van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.