Ook Zuid-Holland Zuid neemt extra coronamaatregelen

In de regio Zuid-Holland Zuid komen dezelfde extra coronamaatregelen als in de regio Rotterdam Rijnmond. Dat maakte burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, die ook voorzitter van de Veiligheidsregio is, vrijdagmiddag bekend. De maatregelen gaan zondagavond om 18 uur in.

Kolff: "We zien een flinke stijging van het aantal besmettingen en zitten nu op hetzelfde niveau als in maart en april van dit jaar."

De status van de regio Zuid-Holland Zuid gaat, net als die Rotterdam Rijnmond van waakzaam naar zorgelijk. Dat betekent dat de horeca om twaalf uur niemand meer binnen mag laten en om één uur dicht moet zijn. Ook mogen er niet meer dan vijftig man samen komen.

Verder gaat de Veiligheidsregio inzetten op meer voorlichting richting jongeren, waar het virus om zich heen grijpt. "Het slaat nu over op de ouders en we moeten voorkomen dat het daarna overslaat op de ouderen, de meest kwetsbaren", waarschuwt Kolff.



Afstand houden

In winkels en supermarkten wordt er weer extra ingezet op de maatregelen die ook in maart en april golden: afstand houden. Ook wordt er meer ingezet op handhaving van de coronaregels.

De voorzitter van de Veiligheidsregio zegt dat de ziekenhuizen het nog net aan kunnen maar dat er al wel overplaatsingen zijn omdat afdelingen te vol beginnen te raken.

'Daar komt 'ie weer'

Kolff roept alle inwoners van de regio op het opschalen van de maatregelen heel serieus te nemen: "En natuurlijk snap ik soms de twijfel. Het is niet gezond om alles klakkeloos over te nemen maar neem nou alsjeblieft van mij aan dat er echt iets heel heftigs aan de hand is. Het goede nieuws is dat we de opmars van het virus nu nog kunnen stoppen. Maar nogmaals, 'daar komt 'ie weer' hoor ik jullie denken, daar hebben we iedereen voor nodig."