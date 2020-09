Sparta-trainer Henk Fraser: 'Ik vind het bizar als je je ploeggenoten in de steek laat'

Nu de transfermarkt door de coronacrisis langer open is, is er ook interesse in spelers van Sparta. Naast de eerdere interesse van FC Groningen in Abdou Harroui, staat nu Mohammed Rayhi in de belangstelling. Al-Batin uit Saoedi-Arabiƫ heeft een bod uitgebracht bij Sparta, maar de club heeft het bod op de spelmaker afgewezen. Sparta-trainer Henk Fraser vindt het bizar dat er spelers bij clubs zijn die dan een transfer willen forceren en hun ploeggenoten in de steek laten.

Dat zegt de trainer van Sparta in aanloop naar het competitieduel met PEC Zwolle. "Ik heb tegen de jongens gezegd, dat als het zover komt, je moeilijk kan gaan doen, maar ook bij andere clubs heeft het uitgewezen dat een aantal jongens in mijn ogen daar heel onprofessioneel mee omgaat."

"Zeker als je net bijgetekend hebt, dan laat de club zien in jou te willen investeren", gaat Fraser verder. "In mijn ogen kan dat niet. Niet zozeer naar een trainer of een club, maar als je je team en soms zelf je vrienden in de steek laat, dan vind ik dat bizar", is Fraser duidelijk.

Sparta nog zonder doelpunten

Sparta begint zaterdag om 16:30 uur aan het duel bij PEC Zwolle en gaat dan proberen de eerste punten van het nog prille seizoen binnen te halen. In de wedstrijden tegen Ajax en Vitesse wist Sparta nog niet te scoren, maar daar ligt Fraser niet wakker van. "Je weet dat je een vak hebt waarin iedereen een mening heeft. Dat mag en voor sommige meningen heb ik ook zeker begrip. Waar we wat mee kunnen, daar doen we zeker wat mee. De andere meningen leg ik naast me neer."

"We creëren wat moeilijker kansen, hoewel ik vind dat we tegen Ajax en Vitesse mogelijkheden en zelfs honderd procent kansen hebben gehad", gaat Fraser verder. "Dat gaat wat moeizamer en dan kijk je in eerste instantie gelijk naar de aanvallers. Dat is begrijpelijk, maar we weten waar we toe in staat zijn en wat we moeten doen."

Lennart Thy

Die doelpunten moeten onder anderen gaan komen van Lennart Thy, de Duitse spits die afgelopen zomer overkwam van PEC Zwolle. En hoewel hij het net nog niet wist te vinden is hij wel optimistisch. "Het waren moeilijke wedstrijden tegen Ajax en Vitesse. We hebben weliswaar nul punten, maar we zijn positief over de komende weken."

De kritiek over het uitblijven van doelpunten zegt Thy niet zoveel. "Ik heb niets gehoord van de kritiek. Maar als je in twee wedstrijden geen doelpunten maakt, dan zijn de ploeg en ik daar niet blij mee."

Vertrouwen in Van Leer

Bij Sparta ontbreekt Michael Heylen vanwege een schorsing. Daar staat tegenover dat Deroy Duarte weer terugkeert in de wedstrijdselectie. De middenvelder was besmet met het coronavirus, maar is daar inmiddels van hersteld.

Het lijkt er op dat doelman Benjamin van Leer weer in de basis start. na de wedstrijden tegen Ajax en Vitesse was er kritiek op het optreden van de doelman. Toch wil Fraser nog niets weten van een wisseling bij de doelmannen: "Ik heb er vertrouwen in dat hij zich terug gaat vechten. Je kunt er wel vanuit gaan dat hij morgen gaat spelen."

Beluister hierboven de interviews met Sparta-trainer Henk Fraser en spits Lennart Thy.